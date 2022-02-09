МЧС сообщило об отсутствии угрозы жителям после утечки аммиака на предприятии во Владивостоке

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Утечка аммиака на предприятии во Владивостоке ликвидирована, угрозы работникам предприятия и населению нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"Проводится проветривание склада, где произошла утечка. Облака газа не наблюдалось. На данный момент угрозы работникам предприятия и населению нет", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, в среду в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об утечке аммиака из-за разгерметизации вентиля холодильной установки на складе готовой продукции на территории торгово-производственной компании по ул. 3-я Шоссейная во Владивостоке. На месте оперативно выехали спасатели. По информации единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, на территории производства сработала сигнализация, до прибытия спасателей из помещений самостоятельно эвакуировалось около 420 человек.

Прибывшие спасатели установили, что утечку аммиака сотрудники предприятия ликвидировали самостоятельно, перекрыв дублирующий вентиль. Объем утечки составляет 3-5 литров.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

"По предварительной информации, пострадавших нет, очаг локализован, работники цеха были эвакуированы, прокуратура организовала проверку", - сообщил "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства края.