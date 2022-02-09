Поиск
Биатлон11:30Мужчины. Финал  Франция Белоруссия НорвегияПодробнееЛыжные гонки13:30Женщины. Финал  Швеция Швеция СШАПодробнееЛыжные гонки13:55Мужчины. Финал  Норвегия Италия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:46Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 672 003+2 651 003

Более 400 работников предприятия во Владивостоке эвакуированы из-за утечки аммиака

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Утечка аммиака произошла на предприятии пищевой продукции во Владивостоке, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" представитель городской поисково - спасательной службы.

"Проводилась эвакуация работников цеха, всего за территорию производства эвакуированы 420 человек", - сообщил собеседник агентства. Обстоятельства случившегося уточняются.

По предварительной информации, объем утечки составил около 3 литров. Всего на предприятии хранилось около 7 тонн хладагента.

Утечка локализована, в работах задействовали силы предприятия и специалистов городской службы спасения. Работы в цеху приостановлены. На месте происшествия, по предварительным данным, на данный момент концентрация аммиака превышает норму в 10 раз и составляет 200 мг/м3.

Владивосток Приморский край

Новости
Пандемия коронавируса

Действие вакцины "КовиВак" для детей проверят на добровольцах 12-17 лет

Действие вакцины "КовиВак" для детей проверят на добровольцах 12-17 лет
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ обязал оказывать плановую помощь детям и онкопациентам во время COVID

Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют

Что произошло за день: вторник, 8 февраля

Суд снизил срок бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" по делу о растрате

Российская авиация провела патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Российская авиация провела патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Арест обвиняемому в госизмене физику Голубкину продлен до 12 апреля

В Останкинской телебашне провели эвакуацию

В Бангладеш за 11 дней умерли пять россиян, занятых на стройке АЭС

В ДТП на Рублевке пострадал девелопер Алексей Шепель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });