Более 400 работников предприятия во Владивостоке эвакуированы из-за утечки аммиака

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Утечка аммиака произошла на предприятии пищевой продукции во Владивостоке, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" представитель городской поисково - спасательной службы.

"Проводилась эвакуация работников цеха, всего за территорию производства эвакуированы 420 человек", - сообщил собеседник агентства. Обстоятельства случившегося уточняются.

По предварительной информации, объем утечки составил около 3 литров. Всего на предприятии хранилось около 7 тонн хладагента.

Утечка локализована, в работах задействовали силы предприятия и специалистов городской службы спасения. Работы в цеху приостановлены. На месте происшествия, по предварительным данным, на данный момент концентрация аммиака превышает норму в 10 раз и составляет 200 мг/м3.