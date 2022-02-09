Поиск
Биатлон11:30Мужчины. Финал  Франция Белоруссия НорвегияПодробнееЛыжные гонки13:30Женщины. Финал  Швеция Швеция СШАПодробнееЛыжные гонки13:55Мужчины. Финал  Норвегия Италия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:18Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 672 003+2 651 003

Суд изъял у осужденного за взятку заммэра Томска дом и землю

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Томский районный суд изъял у осужденного за взятку бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова имущество, посчитав, что оно приобретено на неподтвержденные доходы, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По информации прокуратуры, Суриков приобрел дом площадью 228 кв. м, оформив его на свою мать. При этом он не смог пояснить, на какие доходы сделал эту покупку. После изъятия дом и земельный участок общей стоимостью более 4,4 млн рублей обращены в доход государства.

16 июля 2020 года Сурикова задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство. СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п."в" части 5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сурикова арестовали.

В сентябре 2021 года Томский районный суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам колонии строгого режима. В декабре суд смягчил приговор на один год, сократив пребывание в колонии до трех лет. Также Суриков должен выплатить штраф 7 млн рублей.

Томск Евгений Суриков

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 9 февраля

Пандемия коронавируса

Разработчик "КовиВака" оценил его эффективность против "омикрона" в 67%

Разработчик "КовиВака" оценил его эффективность против "омикрона" в 67%
Пандемия коронавируса

Действие вакцины "КовиВак" для детей проверят на добровольцах 12-17 лет

Действие вакцины "КовиВак" для детей проверят на добровольцах 12-17 лет
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ обязал оказывать плановую помощь детям и онкопациентам во время COVID

Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют

Что произошло за день: вторник, 8 февраля

Суд снизил срок бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" по делу о растрате

Российская авиация провела патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Российская авиация провела патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Арест обвиняемому в госизмене физику Голубкину продлен до 12 апреля

В Останкинской телебашне провели эвакуацию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });