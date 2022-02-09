На Алтае будут судить машиниста РЖД, пугавшего пассажиров автоматом для страйкбола

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура Барнаула направила в Зональный районный суд уголовное дело железнодорожника, который, выпив, пугал пассажиров, направляя на них электропневматический автомат для страйкбола, похожий на автомат Калашникова. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент с оружием произошел в сентябре 2021 года на железнодорожной станции "Зональный".

По версии следствия, машинист железнодорожно-строительных машин прибыл туда вместе с рабочей бригадой одного из структурных подразделений ОАО "РЖД". Там он достал принесенный с собой электропневматический автомат модели EL "АКС-74", предназначенный для страйкбола и похожий внешне на боевой АКС-74, и направил его на людей в здании железнодорожного вокзала, а потом пугал людей на станции. Его задержали сотрудники транспортной полиции.

Машинисту вменяют хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, на железнодорожном транспорте общего пользования, с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК). В прокуратуре отметили, что ему грозит до семи лет лишения свободы.