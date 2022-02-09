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Рябков пообещал не дать утопить в словоблудии требования гарантий безопасности

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Москва сосредоточена на завершении анализа ответа Запада на требования о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков и пообещал, что Россия не позволит утопить эти требования в словоблудии.

По его словам, реакция Запада продолжает поступать.

"В том числе мы воспринимаем как реакцию то действо, которое западные страны и некоторые другие их подпевалы устроили в Вене по линии ОБСЕ вчера", - сказал замминистра журналистам в Москве.

"Мероприятие продемонстрировало абсолютную профнепригодность ОБСЕ как организации к тому, чтобы заниматься серьезными вопросами, поставленными в наших документах, адресованных США и НАТО, - считает дипломат. - Вместо углубленного обсуждения проблем в этой сфере, мы услышали поток нравоучений, причем временами сформулированных в достаточно вызывающей манере. Напоминаю всем, кто сопричастен к этому действию, что это не они должны выдвигать какие-то претензии в адрес России, а это Россия требует от коллективного Запада, прежде всего, от США, в качестве дирижера происходящего, серьезной реакции на наши требования: нерасширение НАТО, непоявление ударных систем вблизи наших рубежей и, конечно же, возвращение конфигурации НАТО к позициям, которые альянс занимал в 1997 году, - это императивные требования российской стороны".

"Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы это не позволим", - пообещал замминистра иностранных дел.

Сергей Рябков ОБСЕ Вена НАТО США МИД

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