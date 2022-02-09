Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Бастрыкина заинтересовало дело о гибели четырех детей в онкоотделении в Сибири

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели четырех детей в 2020 и 2021 годах в отделении онкологии и гематологии ГБУЗ "Новосибирская клиническая центральная районная больница".

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом и ждет подробного доклада от и.о. руководителя регионального главка комитета. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Во версии следствия, дети умерли из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья. Расследование ведется по соответствующей статье (ч. 3 ст. 238 УК).

СКР Александр Бастрыкин Новосибирская область

Новости

Глава Северной Осетии проконтролирует поиски пропавшей тети бойца ММА Гаглоева

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких
Дело сенатора Арашукова

Экс-сенатор Арашуков пожаловался на обыски в СИЗО, которых не было два года

США сокращают число своих дипломатов в РФ по требованию Москвы

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Песков сказал, что в России не авторитарный режим, а своя политическая система

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил о росте повторной заболеваемости COVID при "омикроне" до 15%

Эксперт сообщил о росте повторной заболеваемости COVID при "омикроне" до 15%

В России за сутки 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19

Полиция в Татарстане возбудила против Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков

Полиция в Татарстане возбудила против Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });