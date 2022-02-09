Бастрыкина заинтересовало дело о гибели четырех детей в онкоотделении в Сибири

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели четырех детей в 2020 и 2021 годах в отделении онкологии и гематологии ГБУЗ "Новосибирская клиническая центральная районная больница".

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом и ждет подробного доклада от и.о. руководителя регионального главка комитета. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Во версии следствия, дети умерли из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья. Расследование ведется по соответствующей статье (ч. 3 ст. 238 УК).