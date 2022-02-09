Самарского экс-инспектора ДПС осудили за "пьяное" ДТП, унесшее жизнь семейной пары

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Самарский суд вынес приговор бывшему полицейскому по делу о ДТП, в котором погибли родители трех малолетних детей, сообщает прокуратура Самарской области.

В суде установлено, что 7 августа 2020 года, находясь в отпуске, инспектор ДПС ехал за рулем автомобиля Datsun On-Do. "Он нарушил правила дорожного движения. На перекрестке с дорогой в село Подъем-Михайловка столкнулся с автомобилем Hunday Solaris, который от удара выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Volvo. В машине Hunday Solaris находилась семья с тремя детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП родители детей погибли, здоровью двухлетнего ребенка был причинен тяжкий вред.

Сотрудник полиции от прохождения освидетельствования на предмет алкогольного опьянения после происшествия отказался, явившись для обследования лишь на следующий день.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 10 лет колонии общего режима. Кроме того, он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также удовлетворены гражданские иски в интересах потерпевших на общую сумму 4 млн рублей.

Расследованием уголовного дела занималось СУ СКР по Самарской области. Бывший сотрудник ДПС осужден по п."а" ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, в состоянии опьянения).