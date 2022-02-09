Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Самарского экс-инспектора ДПС осудили за "пьяное" ДТП, унесшее жизнь семейной пары

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Самарский суд вынес приговор бывшему полицейскому по делу о ДТП, в котором погибли родители трех малолетних детей, сообщает прокуратура Самарской области.

В суде установлено, что 7 августа 2020 года, находясь в отпуске, инспектор ДПС ехал за рулем автомобиля Datsun On-Do. "Он нарушил правила дорожного движения. На перекрестке с дорогой в село Подъем-Михайловка столкнулся с автомобилем Hunday Solaris, который от удара выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Volvo. В машине Hunday Solaris находилась семья с тремя детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП родители детей погибли, здоровью двухлетнего ребенка был причинен тяжкий вред.

Сотрудник полиции от прохождения освидетельствования на предмет алкогольного опьянения после происшествия отказался, явившись для обследования лишь на следующий день.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 10 лет колонии общего режима. Кроме того, он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также удовлетворены гражданские иски в интересах потерпевших на общую сумму 4 млн рублей.

Расследованием уголовного дела занималось СУ СКР по Самарской области. Бывший сотрудник ДПС осужден по п."а" ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, в состоянии опьянения).

Самарская область

Новости

Глава Северной Осетии проконтролирует поиски пропавшей тети бойца ММА Гаглоева

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких
Дело сенатора Арашукова

Экс-сенатор Арашуков пожаловался на обыски в СИЗО, которых не было два года

США сокращают число своих дипломатов в РФ по требованию Москвы

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Песков сказал, что в России не авторитарный режим, а своя политическая система

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил о росте повторной заболеваемости COVID при "омикроне" до 15%

Эксперт сообщил о росте повторной заболеваемости COVID при "омикроне" до 15%

В России за сутки 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19

Полиция в Татарстане возбудила против Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков

Полиция в Татарстане возбудила против Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });