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Бывший сотрудник института Росгвардии получил срок за обман абитуриентов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника факультета местного института войск Нацгвардии к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей за обман абитуриентов, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что он пообещал шестерым абитуриентам за деньги помочь с поступлением в свой вуз и с дальнейшим трудоустройством, хотя в реальности не имел ни такой возможности, ни намерения. По сведениям прокуратуры, подсудимый обманул потерпевших на общую сумму свыше 1,8 млн рублей. Деньги он потратил, а обещаний не выполнил.

Суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (части 1 и 3 статьи 159 УК) и покушении на такое преступление (часть 3 статьи 30, части 1 и 3 статьи 159 УК).

Осужденный лишен воинского звания полковник.

Петербург Росгвардия Главная военная прокуратура Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд

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