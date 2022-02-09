Глава Северной Осетии проконтролирует поиски пропавшей тети бойца ММА Гаглоева

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло взял на личный контроль поиски землячки и жителя Ингушетии, которые пропали по пути из аэропрта Грозного в Беслан, сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Бесланский боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев из Беслана обратился через инстаграм к главе Чечни Рамзану Кадырову и сообщил, что его тетя Римма Гаглоева (по паспорту Екатерина Джеиранидис) исчезла вечером 6 февраля.

По его словам, 6 февраля она прилетела в Грозный из Дубая, в 23:30 позвонила ему, что едет домой, и с тех пор не выходила на связь. Пропал и ее водитель - таксист Адам Арсаев. Гаглоев с родственниками ездил в аэропорт и подавал заявление в полицию, и получил информацию об обнаружении пропавшего такси. Машину нашли на мойке, в Ингушетии, рядом с чеченской границей. В машине были все документы, личные вещи, деньги, телефоны, но не было людей. Гаглоев утверждает, что машина была полностью отмыта и очищена от всех отпечатков.

Об исчезновении Адама Арсаева в полицию сообщил его брат, Артур Арсаев из Кантышева Назрановского района Ингушетии. Он подтвердил, что Toyota Corolla брата была найдена на окраине Сунжи, следов борьбы и беспорядка в салоне полиция не обнаружила.

"Я уже переговорил по телефону с руководителями соседних республик - расследование дело взято на личный контроль и мной, и коллегами из Ингушетии и Чеченской республики. Налажено плотное взаимодействие правоохранительных структур всех трех регионов - все силы брошены на поиски пропавших", - заявил Меняйло через пресс-службу.

Он уже связывался с семьей Гаглоевых и сообщал им о ходе поисков.

В управлении СК по Ингушетии 8 февраля сообщали, что проверяют информацию о бесследном исчезновении 43-ленего мужчины и 57-летней женщины по пути из Грозного в Беслан. Заявления об их пропаже поступили в отдел МВД "Сунженский" 7 февраля, в тот же день была найдена их Toyota Corolla на окраине Сунжи. Доследственная проверка проводится по статье о похищении двух человек (п. "ж" ч.2 ст.126 УК).