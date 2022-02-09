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Жителя Карелии будут судить по делу о заказном убийстве бизнесмена в 2005 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Жителю Петрозаводска (Карелия) предъявили обвинение в организации убийства по найму, совершенном 17 лет назад, сообщает в среду пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в 2005 году после конфликта с бизнес-партнером фигурант решил его устранить. Он разработал план преступления, в частности, определил способ и место совершения убийства.

Реализовать задуманное обвиняемый предложил своему знакомому, пообещав заплатить за это за 5 тыс. долларов США.

"В процессе тщательной подготовки к убийству обвиняемый как организатор преступления снабдил исполнителя оружием с боеприпасами и предоставил информацию о месте жительства, распорядке дня и автомобиле потерпевшего", - добавили в пресс-службе.

29 июня 2005 года исполнитель застрелил бизнесмена по плану обвиняемого и скрылся.

Петрозаводский городской суд приговорил исполнителя к 9 годам и 9 дням лишения свободы в колонии строгого режима.

В отношении заказчика уголовное дело ведется по ч. 3 ст. 33, п.п. "е, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства) и после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд.

Петрозаводск Карелия СКР

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