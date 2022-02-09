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Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке
Массовое ДТП на западе Москвы
Фото: АГН "Москва"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Участник резонансного ДТП с участием девяти машин на Рублевском шоссе девелопер Алексей Шепель перед столкновением потерял сознание за рулем, сообщила "Интерфаксу" помощница предпринимателя. Ее спросили о возможной причине аварии.

"Стало плохо резко, потерял сознание и управление", - ответила она.

По ее словам, после ДТП врачи диагностировали у него коронавирус и пневмонию, а также травму головы и шеи.

Шепель попал в больницу после столкновения. По данным источника "Интерфакса", переломов и других травм у него не было. В других изданиях озвучивалась информация об инфаркте или инсульте.

Столкновение на Рублевке случилось в середине дня 8 февраля. Госитпитализациия потребовалась четверым пострадавшим. СМИ называли вероятным виновником миллиардера Шепеля, который за рулем Mercedes потерял управлние и столкнулся с попутным транспортом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Шепель - основатель корпорации S.Holding, член Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при спикере Госдумы Вячеславе Володине, помощник депутата Госдумы Галины Хованской.

Алексей Шепель Москва Рублевское шоссе ГИБДД S.Holding

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