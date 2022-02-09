Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

Массовое ДТП на западе Москвы Фото: АГН "Москва"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Участник резонансного ДТП с участием девяти машин на Рублевском шоссе девелопер Алексей Шепель перед столкновением потерял сознание за рулем, сообщила "Интерфаксу" помощница предпринимателя. Ее спросили о возможной причине аварии.

"Стало плохо резко, потерял сознание и управление", - ответила она.

По ее словам, после ДТП врачи диагностировали у него коронавирус и пневмонию, а также травму головы и шеи.

Шепель попал в больницу после столкновения. По данным источника "Интерфакса", переломов и других травм у него не было. В других изданиях озвучивалась информация об инфаркте или инсульте.

Столкновение на Рублевке случилось в середине дня 8 февраля. Госитпитализациия потребовалась четверым пострадавшим. СМИ называли вероятным виновником миллиардера Шепеля, который за рулем Mercedes потерял управлние и столкнулся с попутным транспортом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Шепель - основатель корпорации S.Holding, член Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при спикере Госдумы Вячеславе Володине, помощник депутата Госдумы Галины Хованской.