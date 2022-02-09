Истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Прибывшие на учения в Белоруссию российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство на аэродроме Барановичи и отработали перехват воздушных целей, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что после взлетов дежурные истребители получали координаты воздушных целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации, после чего осуществляли перехват этих целей.

27 января Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 с Дальнего Востока в Белоруссию на учения, сообщали в Минобороны РФ. Ранее замглавы ведомства Александр Фомин заявил, что Россия направляет на маневры в Белоруссию 12 самолетов Су-35.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля военные двух стран в рамках учений должны были завершить передислокацию и создать группировки войск. С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения "Союзная решимость - 2022".

Российские военные сообщили о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Официально сообщалось, что в Белоруссию перебазированы системы ПВО С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.

В учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

27 января начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич сказал, что после учений российские военные покинут Белоруссию, угрозы для соседей и Европы в целом нет. 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские войска покинут Белоруссию после учений.