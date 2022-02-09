Водитель автобуса в Балакове зажал дверями девочку из-за неоплаченного проезда

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Балакове водитель автобуса намеренно зажал дверьми девочку, которая забыла взять деньги на проезд, и провез ее остановку, сообщил в инстаграме глава Балаковского района Сергей Грачев, ссылаясь публикации в соцсетях. По его сведениям, водителя уже отстранили от работы и уволят.

Мать девочки рассказала местному изданию Sutynews, что инцидент случился 8 февраля, когда ее дочь возвращалась из школы. Со слов женщины, школьница собиралась выйти из автобуса, но ее голову зажало дверьми, и водитель провез ее таким образом до следующей остановки, ругая. Эту информацию изданию подтвердила еще одна пассажирка автобуса.

Грачев уточнил, что этот "вопиющий случай" произошел в автобусе маршрута №9. По его словам, проверка подтвердила слова школьницы и ее матери. Он пообещал пресекать подобные инциденты и рекомендовал перевозчикам еще раз напомнить водителям "о правилах общения с пассажирами и об ответственности".

По сообщению СМИ началась доследственная проверка, сообщили в управлении СК по Саратовской области.