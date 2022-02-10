В армавирском вузе прошли обыски по делам проректора и личного водителя ректора

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Армавирском государственном педагогическом университете (АГПУ) следователи проводят выемку документов и обыски по коррупционному делу проректора вуза и личного водителя ректора, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что один из проректоров стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК). По версии следствия, подозреваемый давал указания сфальсифицировать документы о сдаче экзаменов для получения диплома.

"В результате в ведомости и дубликат зачетной книжки были внесены ложные сведения об отсутствии задолженностей по ряду дисциплин и об успешном прохождении промежуточной аттестации. Благодаря указанным ложным сведениям был выдан диплом об окончании вуза с отличием", - сказал собеседник агентства.

В отношении личного водителя ректора АГПУ дело возбудили в конце 2021 года. Следствие полагает, что он с 2016 по 2020 год получал возмещение по гостиничным счетам и кассовым чекам, авансовым отчетам, содержащим заведомо недостоверные сведения о командировках в другие города.

По словам собеседника агентства, следователи выясняют причастность руководства вуза к другим эпизодам противоправной деятельности.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.