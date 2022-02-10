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В Переславле завели уголовное дело из-за гибели женщины, искусанной бродячими собаками

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о халатности после смерти женщины, искусанной бездомными собаками в Переславле-Залесском (Ярославская область), сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская.

Дело заведено по ч. 2 ст. 293 УК РФ, "по факту халатности со стороны должностных лиц МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского", повлекшей смерть человека", сказала она.

По данным следствия, утром в четверг 35-летняя жительница Переславля, проходя мимо гаражного кооператива на улице Магистральной, подверглась нападению бездомных собак. В тяжелом состоянии она была доставлена в Переславскую ЦРБ, где спустя несколько часов скончалась.

При этом упомянутый многофункциональный центр является организацией, уполномоченной вести деятельность по обращению с животными без владельцев, отметила Гузовская. Однако сотрудники этого учреждения по состоянию на сегодняшний день не провели мероприятий по отлову бездомных собак и соответствующий муниципальный контракт не заключили, сказала представитель регионального управления СКР.

Она добавила, что устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

О гибели жительницы Переславля, на которую напали бездомные собаки, ранее в четверг сообщила Ярославская областная прокуратура.

Переславль-Залесский Ярославская область СКР

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