Бездомные собаки насмерть загрызли женщину под Ярославлем

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Переславская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи со смертью женщины в реанимации центральной районной больницы, сообщила Ярославская областная прокуратура.

По данным ведомства, женщина была доставлена в реанимацию в четверг со множественными укусами и обморожением, где через час умерла.

По предварительной версии, причиной смерти стали укусы бродячих собак.

Отмечается, что в Переславле-Залесском отловом бездомных животных должно заниматься казенное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".

Однако проверка показала, что на 2022 год контракт на отлов животных заключен не был.