Житель Ленобласти госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собак

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Собаки напали на местного жителя во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, накануне в деревне Маслово 59-летнего мужчину покусали бесхозные собаки.

Прокуратура организовала в связи с инцидентом проверку, в ходе которой оценит действия органов местного самоуправления и станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района по отлову безнадзорных собак и их дальнейшему контролю.

Также проверку проводит районная полиция. По информации пресс-службы регионального главка МВД, на мужчину напали несколько собак. В ведомстве уточняют, что у животных есть хозяин, которого уже вызвали в отдел для разбирательства.

Пострадавший в настоящий момент находится в больнице. По данным источника "Интерфакса", медики оценивают его состояние как тяжелое.