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Ученые из Петербурга изучат поведение в космосе устойчивых к воздействиям бактерий

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Санкт-Петербургского госуниверситета исследуют поведение бактериальных биопленок в условиях почти полной невесомости, его результаты помогут в профилактике заболеваний у экипажа Международной космической станции.

"Исследователи СПбГУ изучают их формирование в условиях космического полета при микрогравитации", - сообщает в четверг пресс-служба вуза.

Уточняется, что в поле зрения ученых - бактериальные биопленки пробиотических микроорганизмов - лактобактерий. Ученые анализируют динамику их образования на поверхностях различных носителей в космосе.

"По полученным данным, интенсивность образования биопленок лактобактерий в условиях невесомости выше, чем на Земле. Однако скорость роста бактерий в биопленках зависит от свойств поверхности носителя. Наибольшая интенсивность их развития отмечена на поверхностях из полистирола - материала, из которого часто изготавливают детали приборов и лабораторную посуду", - отмечают в вузе.

Подчеркивается, что подобное исследование проводится впервые в мире.

Ученые работают в рамках проекта "Биопленка".

По информации СПбГУ, с 2013 года его участники выполнили 13 космических экспериментов, еще два полета с целью исследования развития бактериальных биопленок различных видов пробиотических бактерий при воздействии антимикробных препаратов планируется совершить в 2022 году.

В перспективе - изучение стрессового воздействия факторов космического полета на различные группы микроорганизмов - бактерий и дрожжей.

"Такие исследования необходимы для профилактики появления бактериальных биопленок в обитаемом пространстве корабля, для разработки стратегии эффективного воздействия на биопленки патогенных бактерий и предупреждения развития заболеваний космонавтов в долгосрочных космических экспедициях", - цитирует пресс-служба СПбГУ руководителя проекта Оксану Рыбальченко.

В вузе добавляют, что полученные результаты помогут при отборе новых антибактериальных препаратов и дезинфектантов, а также способов обработки поверхностей модулей пилотируемых космических комплексов, что позволит снизить риски для здоровья экипажа и поможет обеспечить нормальное функционирование оборудования на МКС.

Бактериальные биопленки

Бактериальные биопленки - это конгломерат микроорганизмов (бактерий или микроскопических грибов), расположенных на какой-либо поверхности, клетки которых прикреплены друг к другу и окружены поверхностной пленкой.

Такое сообщество - основной способ существования микроорганизмов в естественных условиях обитания, что помогает им быть устойчивыми к действию негативных факторов окружающей среды, в том числе к антимикробным препаратам.

Биопленки входят в состав микробиоты человека, находятся на слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, на поверхностях внутренних органов, а также в коже.

Бактериальные биопленки являются причиной множества заболеваний человека, в том числе хронических инфекций.

Проект "Биопленка", включающий исследование закономерностей формирования биопленок в условиях микрогравитации, входит в долгосрочную программу научно-прикладных исследований и космических экспериментов на российском сегменте МКС и поддерживается корпорацией "Роскосмос".

СПбГУ Петербург МКС

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