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Песков отказался назвать причины отсутствия кадровых перестановок среди губернаторов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предположения экспертов о том, что Владимир Путин сейчас сосредоточился на внешней политике и поэтому откладывает принятие ряда внутриполитических, в том числе, кадровых решений.

На брифинге журналисты сказали Пескову, что уже несколько месяцев прошло без отставок губернаторов и до сих пор не назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям. Они привели мнение экспертов о том, что президент откладывает принятие некоторых внутриполитических решений из-за акцента на внешнюю политику.

"Я не располагаю такой информацией, которую обсуждают эксперты, и не хотел бы никак комментировать, - ответил пресс-секретарь президента. - Эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности, но иногда они обсуждают реальные проблемы".

Владимир Путин Дмитрий Песков МЧС

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