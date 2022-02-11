В пресс-службе главы Марий Эл опровергли слухи о его отставке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава Марий Эл Александр Евстифеев продолжает работу на фоне вновь появившейся в пятницу информации о его возможной скорой отставке.

"Ничего не изменилось с момента последних слухов. Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу также ответственно, как и прежде", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

Собеседник агентства отметил, что "в республике продолжается строительство социальных учреждений, при поддержке правительства Российской Федерации реализуются национальные проекты и индивидуальная программа социально-экономического развития региона, предпринимаются все необходимые меры для борьбы с ковидом".

"Также на этой неделе глава Марий Эл на 25 процентов проиндексировал сразу несколько видов социальных выплат региональным льготникам, часть которых не индексировалась с 2013 года", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пятницу издание РБК сообщило, что Евстифеев может уйти в отставку по собственному желанию.

Это уже не первое за последнее время появление информации в СМИ о возможной отставке главы Марий Эл.

Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы Марий Эл 6 апреля 2017 года указом президента РФ. Полномочия бывшего главы республики Леонида Маркелова были досрочно прекращены, а сам он арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а затем осужден.

До назначения врио главы Марий Эл Евстифеев являлся председателем Арбитражного суда Московской области.

21 сентября 2017 года он одержал победу на выборах главы Марий Эл. За него отдали голоса 208 855 человек, что составляет 88,27%.

Выборы главы Марий Эл должны пройти в единый день голосования в 2022 году.