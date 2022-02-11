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Житель Ставрополья стал фигурантом дела о подготовке к теракту

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против жителя Ставропольского края, которого подозревают в приготовлении к теракту в Новопавловске, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 18-летний молодой человек, являясь сторонником экстремистской организации, с января по апрель 2021 года планировал совершить теракт - взрыв на объекте инфраструктуры Новопавловска.

"Весной 2021 года подозреваемый приготовил место для закладки взрывчатого вещества, а также приобрел тротиловую шашку, которую хранил на территории своего дома. Однако преступление не было доведено до конца из-за его задержания... за ранее совершенные преступления по ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2021 года молодой человек записал аудиообращение, в котором дал присягу на верность запрещенной в РФ экстремистской организации, и распространил его в мессенджере. Затем он безуспешно пытался вербовать жителей округа для участия в работе этой экстремистской организации, отмечает пресс-служба.

По материалам регионального СУ СКР и УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 ч.1 ст.205, ч.1 ст.222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств), ч.1.1 ст.282.2 (вербовка в деятельность экстремистской организации), ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенных религиозных организаций).

Подозреваемый заключен под стражу.

Ставропольский край

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