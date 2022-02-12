Шойгу обсудил вопросы безопасности в ходе телефонного разговора с главой Пентагона

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

Других деталей там не привели.

В пятницу в Москве состоялись переговоры Шойгу с главой военного ведомства Британии Беном Уоллесом. После переговоров Уоллес сказал на пресс-конференции, что получил от российских коллег заверения в том, что РФ не планирует нападать на Украину.