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Шойгу обсудил вопросы безопасности в ходе телефонного разговора с главой Пентагона

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

Других деталей там не привели.

В пятницу в Москве состоялись переговоры Шойгу с главой военного ведомства Британии Беном Уоллесом. После переговоров Уоллес сказал на пресс-конференции, что получил от российских коллег заверения в том, что РФ не планирует нападать на Украину.

США Россия Сергей Шойгу Ллойд Джеймс Остин

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