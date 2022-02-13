Четыре ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в Якутии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме, во время которого погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, сообщает прокуратура Якутии.

По данным ведомства, пожар в частном двухэтажном жилом доме в селе Сунтар Сунтарского района произошел в ночь на воскресенье.

"В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, в том числе малолетних детей, соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Сунтарского района, причины пожара устанавливаются.