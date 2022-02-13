Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. Группа B Россия - ЧехияПодробнееЛыжные гонки10:30Женщины. Финал  Россия Германия ШвецияПодробнееФигурное катание14:00Микст. Ритмический танецПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:52Заразились
на 12.02В России 13 935 560+203 766В мире 408 455 835+2 405 832

Четыре ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в Якутии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме, во время которого погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, сообщает прокуратура Якутии.

По данным ведомства, пожар в частном двухэтажном жилом доме в селе Сунтар Сунтарского района произошел в ночь на воскресенье.

"В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, в том числе малолетних детей, соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Сунтарского района, причины пожара устанавливаются.

Якутия

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 февраля

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Военный атташе США вызван в Минобороны в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Cбой на платформе "Электронная Москва", повлиявший на работу ГИБДД, устранен

Хинштейн сообщил о задержании по делу о взятке сына одного из замглавы МВД РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом
Умершие знаменитости

Умерла актриса Зинаида Кириенко

Минюст признал иноагентами журналистку Айнбиндер и краснодарский ЛГБТ-центр

Пользователи Twitter пожаловались на сбои

Что произошло за день: пятница, 11 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });