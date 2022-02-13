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В МЧС назвали возможные причины пожара с шестью погибшими в Якутии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Причинами пожара в частном доме в Сунтарском районе Якутии, при котором погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, могли стать короткое замыкание или нарушение эксплуатации печи, сообщает главное управление МЧС России по Якутии.

"Предположительная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

Пожар в частном двухэтажном жилом доме в селе Сунтар Сунтарского района Якутии произошел в ночь на воскресенье. Погибли четыре ребенка и двое взрослых. По данным МЧС, огонь повредил дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 70 кв. м. Его ликвидировали 12 пожарных на двух спецмашинах.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Якутия

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