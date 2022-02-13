Четверо детей погибли при пожаре в доме в Ивановской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех малолетних детей при пожаре в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Следствием установлено, что в утреннее время 13 февраля в частном доме в городе Юрьевец произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела четверых малолетних детей, возраст погибших - 1 год, 4, 5 и 10 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми, семья характеризуется как неблагополучная. Местонахождение матери в настоящий момент устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователями будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.