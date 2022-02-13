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Глава СКР взял на контроль дело о гибели детей и их матери при пожаре в Ивановской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели четверых детей и их матери при пожаре в городе Юрьевец Ивановской области, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Ивановской области Самодайкину В.В. представить доклад о ситуации. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что на первоначальном этапе расследования установлено, что вследствие халатности сотрудников органов системы профилактики не принято достаточных мер в отношении матери, ненадлежащим образом выполнявшей обязанности по воспитанию и содержанию детей.

Следствие также указывает, что не были приняты меры по своевременному изъятию из семьи несовершеннолетних, находившихся в социально опасном для жизни и здоровья положении, что впоследствии привело к гибели детей.

Пожар в одном из частных домов в Юрьевце возник утром в воскресенье. В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела четверых детей в возрасте от одного года до 10 лет. Позже под завалами было обнаружено тело 30-летней женщины - матери погибших.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Позже по материалам прокурорской проверки было возбуждено еще одно уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ивановская область Юрьевец Следственный комитет Александр Бастрыкин

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