Арестован первый фигурант дела о взятке с участием сына замглавы МВД РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд арестовал на время следствия Игоря Карпова, задержанного вместе с сыном замглавы МВД РФ Денисом Зубовым по делу о взятке. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что трое представителей нефтебазы "МО ТНП" задержаны в Самаре при попытке дачи взятки.

"В результате спецоперации, проведенной вчера сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП". В числе задержанных - сын одного из заместителей Министра внутренних дел РФ", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По словам депутата, сумма в 18 млн рублей предназначалась офицеру ФСБ "за общее покровительство". Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей.

По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным депутата, среди задержанных был сын замглавы МВД, статс-секретаря министерства Игоря Зубова - Денис. Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков".

В свою очередь информированный источник "Интерфакса" подтвердил, что среди задержанных - сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова.