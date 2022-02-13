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Арестован первый фигурант дела о взятке с участием сына замглавы МВД РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд арестовал на время следствия Игоря Карпова, задержанного вместе с сыном замглавы МВД РФ Денисом Зубовым по делу о взятке. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что трое представителей нефтебазы "МО ТНП" задержаны в Самаре при попытке дачи взятки.

В РоссииХинштейн сообщил о задержании по делу о взятке сына одного из замглавы МВД РФЧитать подробнее

"В результате спецоперации, проведенной вчера сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП". В числе задержанных - сын одного из заместителей Министра внутренних дел РФ", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По словам депутата, сумма в 18 млн рублей предназначалась офицеру ФСБ "за общее покровительство". Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей.

По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным депутата, среди задержанных был сын замглавы МВД, статс-секретаря министерства Игоря Зубова - Денис. Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков".

В свою очередь информированный источник "Интерфакса" подтвердил, что среди задержанных - сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова.

МВД РФ Игорь Карпов Денис Зубов

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