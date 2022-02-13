Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне в Кемерово

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка по факту госпитализации пятерых детей с признаками отравления парами хлора проводится в Кемерово, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу в воскресенье.

Сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений Кемерово госпитализированы пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет с признаками отравления парами хлора, поступило накануне.

"Предварительно установлено, что дети с родителями находились в сауне с бассейном. По возвращении домой ребятишки почувствовали себя плохо, родители вызвали "скорую помощь". Детей с признаками отравления парами хлора госпитализировали", - говорится в сообщении.

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия сейчас работает следственная группа, произведены замеры воздуха, специалистами изъяты образцы воды из бассейна, проверяется система вентиляции и очистки воды.

Проверку, со своей стороны, также организовала региональная прокуратура.