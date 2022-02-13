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Число погибших при пожаре в доме в Юрьевце увеличилось до пяти человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели при разборе завалов на месте пожара в частном доме в Юрьевце Ивановской области обнаружили тело матери четверых погибших детей, сообщает СК РФ.

"В ходе разбора завалов было обнаружено и тело матери детей", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, пожар в одном из частных домов в Юрьевце возник утром в воскресенье. В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела четверых детей в возрасте 1 год, 4, 5 и 10 лет.

В сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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