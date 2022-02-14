Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финалПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:06Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 287 007+1 831 172

Отчим ранил выстрелами двоих приемных сыновей в Бурятии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Двое подростков госпитализированы в больницу в Бурятии с огнестрельными ранениями после того, как в них выстрелил отчим, сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики.

"В Джидинском районе Бурятии ночью 14 февраля в районную ЦРБ доставили двух подростков с огнестрельными ранениями нижних конечностей. По предварительным данным, в детей 2006 и 2007 года рождения стрелял отчим", - сказал сотрудник пресс-службы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Бурятия

Новости
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре разработали детектор COVID-19, диагностирующий его на ранних стадиях

Пандемия коронавируса

В Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 3,5 млн человек

Что произошло за день: воскресенье, 13 февраля

Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море

Сын замглавы МВД РФ Зубова арестован на два месяца за попытку дачи взятки

Источник сообщил об аресте по делу о взятке сына замглавы МВД РФ Зубова

Арестован первый фигурант дела о взятке с участием сына замглавы МВД РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 653 человека

В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 653 человека

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

Что произошло за день: суббота, 12 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });