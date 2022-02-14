Отчим ранил выстрелами двоих приемных сыновей в Бурятии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Двое подростков госпитализированы в больницу в Бурятии с огнестрельными ранениями после того, как в них выстрелил отчим, сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики.

"В Джидинском районе Бурятии ночью 14 февраля в районную ЦРБ доставили двух подростков с огнестрельными ранениями нижних конечностей. По предварительным данным, в детей 2006 и 2007 года рождения стрелял отчим", - сказал сотрудник пресс-службы.

Обстоятельства происшествия уточняются.