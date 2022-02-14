В Иркутске арестована подозреваемая в поджоге дома с людьми

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Иркутске задержана и арестована 42-летняя женщина, подозреваемая в поджоге деревянной постройки с людьми внутри, сообщили в управлении СК по региону. Она стала фигурантом уголовного дела о покушении на убийство двух человек, совершенном общеопасным способом (ч.3 ст.30, ч.2 ст. 105 УК).

По версии СК и полиции, ночью 9 февраля в лесополосе в Октябрьском районе загорелась постройка, в которой находились бездомные мужчина и женщина. Они выжили, но получили ожоги. Погибла их собака.

По подозрению в поджоге задержали знакомую потерпевших. Она призналась полицейским, что совершила поджог из личной неприязни к этим людям, следует из пресс-релиза МВД.