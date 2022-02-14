Опрос показал, что примерно треть россиян поддерживает вакцинацию детей от COVID

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вакцинацию детей от коронавируса поддерживает примерно треть россиян, сообщили в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по итогам проведенного опроса.

"Данные проведенного в конце 2021 года опроса РАНХиГС показали, что примерно треть опрошенных положительно относятся к вакцинации детей. Среди разных возрастных групп в наибольшей степени поддерживают вакцинацию детей представители старшей возрастной группы (55+). Более половины из них считают вакцинацию детей необходимой", - сообщили в пресс-службе РАНХиГС в понедельник.

По данным опроса, среди тех, кто сам сделал прививку от коронавируса, 41% считают вакцинацию детей необходимой. Уровень поддержки вакцинации детей у тех, кто не сделал прививку, в два раза ниже. Сельские жители в большей степени поддерживают эту меру по сравнению с жителями городов (37% против 32%).

Количество противников вакцинации детей от COVID-19 РАНХиГС не сообщает.

Комментируя данные опроса, эксперты РАНХиГС рекомендуют провести информационно-разъяснительную кампанию в поддержку детской вакцинации, в рамках которой особый акцент сделать на работе с матерями, а также использовать различные поощрения семей за вакцинацию детей.

В опросе, как отметили в РАНХиГС, приняли участие более 2000 человек в возрасте от 18 лет.