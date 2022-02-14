Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Утвержден первый международный стандарт промышленного интернета вещей, предложенный РФ

Утвержден первый международный стандарт промышленного интернета вещей, предложенный РФ
Фото: Michael Bocchieri/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Международная организация по стандартизации и Международная электротехническая комиссия (ISO/IEC) утвердили первый международный стандарт по промышленному интернету вещей, разработанный Россией. Стандарт создавался на протяжении трех лет по инициативе ПАО "Ростелеком" на базе Технического комитета по стандартизации 194 "Кибер-физические системы" Росстандарта при поддержке министерства.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Минпромторга РФ, принятые правила устанавливают единые требования к совместимости устройств и систем промышленного интернета вещей (IIoT). Стандарт призван стать основой для реализации на практике концепции умного производства и обеспечить возможности для продвижения российских технологий.

Игра по правилам

В отрасли есть проблема: из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке интернета вещей используют собственные стандарты и протоколы, в результате чего их продукты несовместимы друг с другом. Как утверждают в Минпромторге, принятие стандарта позволяет решить эту проблему. Заказчики технологий IIoT смогут использовать решения и оборудование различных разработчиков и предприятий-изготовителей, а также проводить корректные испытания решений и "железа" на совместимость.

Международный стандарт – это своеобразные "правила игры". Он затрагивает, в первую очередь, разработчиков М2М устройств (технологий межмашинного взаимодействия), IoT решений и программного обеспечения. В документе закреплены и учтены консенсусные требования российских разработчиков.

Как сообщил "Интерфаксу" директор по развитию технологических стандартов АНО "Платформа НТИ", председатель ТК 194 Кибер-физические системы" и один из авторов стандарта Никита Уткин, документ может стать для отечественных разработчиков инструментом международного лоббизма и продвижения своих решений.

"Этот международный стандарт обеспечивает учет всех раскрытых в национальных стандартах российских и локализованных в России IoT (интернета вещей)-протоколов в глобальных требованиях совместимости M2M-устройств, обозначая то, как и по каким правилам широкая линейка представленных в мире устройств, сетей и систем IoT должна взаимодействовать на практике. С утверждением этого стандарта российские разработчики имеют заметные возможности по встраиванию в глобальные технологические цепочки", - сказал Уткин.

Помимо этого, международный статус документа в скорой перспективе должен открыть новые возможности для синхронизированной сертификации и подтверждения соответствия технологических решений не только на национальном рынке, но и на мировом, уточнил эксперт.

Одна колея

Как подчеркнул Уткин, единые стандарты, поддерживая политику импортозамещения, позволят аккуратно совмещать подходящие зарубежные решения в области микроэлектроники и программного обеспечения с отечественными. Им будет уделяться достойное место в общей архитектуре решений, особенно в критических областях.

"Нельзя каждый раз создавать свою колею, пытать создавать "все свое". Нужно, чтобы отечественные решения были конкурентоспособными, а требования к ним совместимыми с международными. Так мы сможем достигнуть должного уровня конкуренции, уверенно чувствовать себя на национальном рынке, развивать экспортные амбиции", - сказал он.

digital

Новости

Дума 15 февраля рассмотрит два проекта документов о признании ДНР и ЛНР

Флот РФ трижды совершал спецдействия для выдворения иностранной подлодки у Курил

Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности

Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности

Жене Ильдара Дадина аннулировали разрешение проживать в России

В Госдуму внесли проект постановления по признанию ДНР и ЛНР

Платить за проезд роботу: как придумывают правила для беспилотного авто в России и мире

Платить за проезд роботу: как придумывают правила для беспилотного авто в России и мире

Законопроект о похоронном деле предусматривает наказание за навязывание услуг

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Фигуранты дела хакерской группы Lurk получили от 5 до 14 лет лишения свободы

Источник сообщил, что в Думе готовят два проекта постановления о признании ДНР/ЛНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });