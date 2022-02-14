Утвержден первый международный стандарт промышленного интернета вещей, предложенный РФ

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Международная организация по стандартизации и Международная электротехническая комиссия (ISO/IEC) утвердили первый международный стандарт по промышленному интернету вещей, разработанный Россией. Стандарт создавался на протяжении трех лет по инициативе ПАО "Ростелеком" на базе Технического комитета по стандартизации 194 "Кибер-физические системы" Росстандарта при поддержке министерства.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Минпромторга РФ, принятые правила устанавливают единые требования к совместимости устройств и систем промышленного интернета вещей (IIoT). Стандарт призван стать основой для реализации на практике концепции умного производства и обеспечить возможности для продвижения российских технологий.

Игра по правилам

В отрасли есть проблема: из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке интернета вещей используют собственные стандарты и протоколы, в результате чего их продукты несовместимы друг с другом. Как утверждают в Минпромторге, принятие стандарта позволяет решить эту проблему. Заказчики технологий IIoT смогут использовать решения и оборудование различных разработчиков и предприятий-изготовителей, а также проводить корректные испытания решений и "железа" на совместимость.

Международный стандарт – это своеобразные "правила игры". Он затрагивает, в первую очередь, разработчиков М2М устройств (технологий межмашинного взаимодействия), IoT решений и программного обеспечения. В документе закреплены и учтены консенсусные требования российских разработчиков.

Как сообщил "Интерфаксу" директор по развитию технологических стандартов АНО "Платформа НТИ", председатель ТК 194 Кибер-физические системы" и один из авторов стандарта Никита Уткин, документ может стать для отечественных разработчиков инструментом международного лоббизма и продвижения своих решений.

"Этот международный стандарт обеспечивает учет всех раскрытых в национальных стандартах российских и локализованных в России IoT (интернета вещей)-протоколов в глобальных требованиях совместимости M2M-устройств, обозначая то, как и по каким правилам широкая линейка представленных в мире устройств, сетей и систем IoT должна взаимодействовать на практике. С утверждением этого стандарта российские разработчики имеют заметные возможности по встраиванию в глобальные технологические цепочки", - сказал Уткин.

Помимо этого, международный статус документа в скорой перспективе должен открыть новые возможности для синхронизированной сертификации и подтверждения соответствия технологических решений не только на национальном рынке, но и на мировом, уточнил эксперт.

Одна колея

Как подчеркнул Уткин, единые стандарты, поддерживая политику импортозамещения, позволят аккуратно совмещать подходящие зарубежные решения в области микроэлектроники и программного обеспечения с отечественными. Им будет уделяться достойное место в общей архитектуре решений, особенно в критических областях.

"Нельзя каждый раз создавать свою колею, пытать создавать "все свое". Нужно, чтобы отечественные решения были конкурентоспособными, а требования к ним совместимыми с международными. Так мы сможем достигнуть должного уровня конкуренции, уверенно чувствовать себя на национальном рынке, развивать экспортные амбиции", - сказал он.