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Глава фракции "Единой России" Васильев получил положительный тест на COVID-19

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

"У Васильева положительный тест на коронавирус. В настоящее время он дома", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Также он отметил, что политик ждет подтверждения результата теста, сданного еще раз, после этого будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем лечении.

Единая Россия Владимир Васильев

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