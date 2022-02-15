Песков заявил, что отказ Шольца сдавать ПЦР-тест не повлияет на переговоры с Путиным

Олаф Шольц Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от ПЦР-тестирования российскими медиками перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным не отразится на характере переговоров, их содержательности и продолжительности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с прессой подтвердил, что переговоры Шольца и Путина пройдут с мерами предосторожности. "Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, не боятся ли в Кремле в связи с необычно большой дистанцией между Путиным и его собеседниками ухудшения имиджа главы государства как в глазах россиян, так и всего мира, Песков ответил: "Нет, не боятся. Это абсолютно временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой".

На прошлой неделе Песков подтвердил, что прилетевший в Москву президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест российским медикам перед встречей с Путиным. В Кремле отнеслись к такому решению с пониманием, и расстояние между президентами за столом переговоров составило порядка шести метров.

Накануне в СМИ были опубликованы фотографии со встречи Путина с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, на которых также был запечатлен длинный стол, разделяющий их и главу государства.