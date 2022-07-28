Мишустин провел очное заседание правительства впервые с апреля 2020 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин 28 июля провел очное заседание правительства в Белом доме впервые с апреля 2020 года.

Больше двух лет правительство собиралось в режиме видеоконференции из-за пандемии. Заседания, как правило, проводятся раз в неделю.

Формат видеоконференции весной 2020 года ввели в правительстве и Кремле. Долгое время этот режим сохранялся даже при снятии большинства ковид-ограничений. Нередко его используют и сейчас при проведении больших мероприятий с участием представителей регионов.

Президент Владимир Путин проводит очные встречи, однако в Кремле, в большинстве подразделений администрации сохраняется особый режим ограничений, говорил недавно Дмитрий Песков. Он связывал это с особым статусом резиденции главы государства.