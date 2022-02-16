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РФ построит новый радар предупреждения о ракетном нападении на Дальнем Востоке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU -Россия построит на Дальнем Востоке новый радар системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили в Минобороны РФ.

Проектирование новой радиолокационной станции (РЛС) на Дальнем Востоке завершено. Она усилит СПРН наряду со строящимися новыми радарами под Воркутой и Мурманском, сказал начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС РФ Сергей Сучков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"В активной фазе выполнения - работы по созданию радиолокационного комплекса ВЗГ (высокой заводской готовности - ИФ) в районе Воркуты, высокопотенциальной РЛС ВЗГ в районе Мурманска, завершено проектирование новой РЛС, создаваемой на Дальнем Востоке", - сказал Сучков.

Сучков заявил, что до 2030 года ряд РЛС российской СПРН будет модернизирован.

14 февраля в российском Генштабе заявили, что США к 2028 году намерены развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней и меньшей дальности.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой. Еще одну станцию построят в Крыму.

Минобороны РФ Дальний Восток

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