Губернатор обещал разобраться в истории с подростковой бандой в Екатеринбурге

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил граждан в соцсети сообщить ему об инцидентах с подростками, которые якобы "давно кошмарят весь район" в Екатеринбурге.

"Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды, - пишите мне в личные сообщения, я разберусь", - написал он на своей странице в инстаграме в среду.

По его данным, подростки якобы избили двух женщин, причем приставать к одной из них они начали прямо в автобусе. "В итоге у известного педагога Надежды Глазовой - перелом, нужна операция, у ее дочки - сотрясение мозга. Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны", - отметил глава региона.

По данным региональных СМИ, инцидент произошел 11 февраля в микрорайоне Сортировка.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Интерфаксу", что преступление было раскрыто по горячим следам. "Подозреваемый установлен, задержан и опрошен. В связи с тем, что он несовершеннолетний, до окончания разбирательства ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточнил Горелых.

В пресс-группе городского управления МВД агентству сообщили, что возбуждено дело по ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). Там отметили, что преступление было раскрыто сотрудниками отдела полиции №11 в те же сутки, подозреваемый - 17-летний молодой человек - был задержан.