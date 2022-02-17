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Дело об избиении матери и дочери в Екатеринбурге передано в СКР

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В СК возбудили свое уголовное дело по факту избиения матери и дочери в Екатеринбурге и соединили его в одно производство с делом, которое ранее по тому же факту возбудили в МВД, сообщили в управлении СК по Свердловской области.

Дело СК возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2, ст. 213 УК), в полиции дело расследовали ка умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести (ч.1 ст.112 УК).

По версии следствия, вечером 11 февраля двое несовершеннолетних в городском автобусе оскорбляли местную жительницу. На выходе из автобуса они продолжили нападки и затем избили ее и ее мать. В результате здоровью одной из них был причинен вред средней степени тяжести.

Заняться этим делом следователям поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. В пресс-релизе СК об этом поручении отмечалось, что во всех регионах стало больше нарушений со стороны трудовых мигрантов.

Нападением также заинтересовался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: он через подписчиков в инстаграме выяснил, что подобных случаев в том районе города было много, и поручил чиновникам за четыре дня разобраться с представителями диаспор.

Личности участников конфликта были быстро установлены, их задержали по горячим следам, заявил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Ранее он говорил, что был задержан 17-летний подросток и его отпустили под подписку о невыезде.

"По подозрению в избиении женщины и ее дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 годов рождения. Оба они - студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учет в ПДН", - отметил Горелых, добавив, что оба воспитываются в полных семьях.

По его словам, оба фигуранта пока находятся в изоляторе временного содержания городской полиции.

"В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим. Сотрудниками ОВД работа по установлению других возможных соучастников нападения продолжается", - подчеркнул Горелых.

Екатеринбург Сортировка СКР Александр Бастрыкин МВД Евгений Куйвашев

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