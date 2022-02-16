Уголовное дело признавшего вину хакера Новака связано с сервисом UniCC

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Предполагаемый участник хакерской группировки The Infraud Organization Андрей Новак полностью признает вину в совершении киберпреступлений, связанных, в том числе, с сервисом UniCC, где хакеры обменивались и продавали украденную информацию о платежных картах.

"После того, как Новак изобличил себя, изобличил Кирилла Самокутяева, а также Марка и Константина Бергманов, нет оснований полагать, что он может повлиять на расследование дела. Более семи лет он не вовлечен в деятельность сервиса UniCC, которая в общем-то и расследуется в рамках этого уголовного дела", - сказал его адвокат на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест хакера.

Адвокат отметил, что Новак самостоятельно пришел в полицию с явкой с повинной, сообщил о совершенных преступлениях и активно способствовал расследованию. Также он добровольно выдал следователям все документы, предоставил доступ к криптовалютным активам и выдал пароли от технических средств.

"Как пояснил Марк Бергман, с 2015 года Новак не работал с ними в рамках этого сервиса. Кроме того, сам Новак пояснил, что у него был свой сервис, который он сам создал и изобличил. Поэтому нет оснований полагать, что он боится привлечения к уголовной ответственности", - сказал защитник.

Адвокат и сам Новак просили Мосгорсуд отменить решение о заключении его под стражу, избрав более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для освобождения его из СИЗО.

21 января Тверской суд Москвы заключил Новака под арест до 18 марта. До этого же времени были отправлены под домашний арест его предполагаемые сообщники - Кирилл Самокутяев, а также Марк и Константин Бергманы. По данным СМИ, обвиняемые причастны к деятельность хакерской группировки The Infraud Organization, а Новак также являлся администратором кардерского форума UniCC.

Фигурантам вменяется неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Самокутяев и Бергманы, как стало известно в Мосгорсуде, заключили соглашения о сотрудничестве и активно способствуют расследованию дела.

Infraud Organisation - хакерское сообщество, действовавшее в даркнете (теневом интернете) примерно с 2010 по 2018 годы. По данным властей США, хакеры занимались продажей оружия, наркотиков, банковских данных и вирусных программ. В общей сложности, их действия принесли ущерб в более чем $530 млн частным лицам, компаниям и финансовым структурам. При этом сами мошенники планировали нанести еще больший ущерб в - в $2,2 млрд.

В 2018 году власти США отчитались о закрытии основного ресурса хакеров, ряду участников группы предъявлены обвинения. Новак, по версии следствия в США, был одним из продавцов, осуществлявших продажи информации и ПО на ресурсе Infraud.

UniCC считается крупнейшим продавцом украденных кредитных карт в даркнете. По данным СМИ, с 2013 года в магазине с использованием криптовалют было совершено покупок на сумму около $360 млн. В середине января UniCC разместил на форумах даркнета сообщение о своем закрытии.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о задержании членов другой хакерской группы - REvil. Уголовное дело получило резонанс в СМИ. Расследование ведет следствие МВД, фигуранты дела были отправлены под арестом Тверским судом.