Вероятным участникам хакерской группы The Infraud Organization назначили меру пресечения

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил в СИЗО и под домашний арест Андрея Новака, Кирилла Самокутяева, а также Марка и Константина Бергманов, причастных, по некоторым данным, к деятельность хакерской группировки The Infraud Organization.

Согласно картотеке суда, в пятницу суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения Новаку, а также, удовлетворив соответствующие ходатайства, поместил под домашний арест Самокутяева и двоих Бергманов.

Как следует из картотеки, фигурантам вменяется неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Официальными комментариями суда и следствия МВД "Интерфакс" в настоящий момент не располагает.

Вместе с тем, в соцсетях появилась непроверенная информация о том, что речь идет об участниках хакерской группировки The Infraud Organization, а Новак называется одним из основателей группы.

На прошлой неделе в ФСБ РФ сообщили о задержании членов другой хакерской группы - REvil. Уголовное дело получило резонанс в СМИ. Расследование ведет следствие МВД, фигуранты дела были отправлены под арест Тверским судом.