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С госзакупок лекарств для больных с редкими заболеваниями могут снять ценовое ограничение

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), который предусматривает снятие ценового ограничения в 1 млн рублей на госзакупку лекарств для больных с редкими (орфанными) заболеваниями. Соответствующий законопроект подготовлен и внесен депутатами Дмитрием Кузнецовым и Федотом Тумусовым.

"Законопроектом устанавливается, что закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случае закупок лекарственных препаратов по торговому наименованию, которые предназначены для назначения пациенту, больному редким (орфанным) заболеванием, без ограничения суммы закупки", - говорится в пояснительной записке к этому законопроекту.

В документе подчеркивается важность того, чтобы закупался оригинальный препарат, назначенный врачебной комиссией.

"У неоригинальных препаратов (назначенных врачебной комиссией - ИФ) часто выявляются побочные действия, серьезные или непредвиденные нежелательные реакции, индивидуальная непереносимость, отсутствие эффективности", - отмечается в записке.

То есть, по оценке депутатов, снятие ценового ограничения для таких закупок позволит медучреждениям закупать именно те препараты, которые назначит врачебная комиссия (а не их более дешевые аналоги - ИФ), и в достаточном количестве.

Система госзакупок лекарств для больных редкими заболеваниями

По действующей редакции 44-ФЗ госзаказчики вправе закупать для больных с редкими заболеваниями назначенные врачебной комиссией лекарственные препараты на сумму не более 1 млн рублей. Соответственно при цене таких препаратов, превышающих эту сумму, заказчики вынуждены искать и закупать более дешевые аналоги назначенных препаратов.

Госдума

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