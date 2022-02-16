Дума утвердила новые штрафы до 1 млн рублей для российских операторов связи

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об административных штрафах за нарушение правил использования в России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.

Штрафы в размере до 1 млн рублей вводятся за неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования.

Из закона следует, что ответственность будет наступать и за неисполнение обязанности по обеспечению управления этим сегментом с территории России и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории России, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории России.

Штрафы для должностных лиц составят от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что это нужно для предотвращения угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа к интернету в России. Это также позволит обеспечить деятельность системы оперативно-розыскных мероприятий.

Законопроект в палату внесло правительство.