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Более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие в "полевом выходе" на Кубани

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Зенитчики Южного военного округа в ходе тренировки в полевых условиях уничтожили малоразмерные маневрирующие цели условного противника из вооружения зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У", сообщает пресс-служба ЮВО.

Согласно сообщению, около ста военнослужащих ПВО ЮВО приняли участие в обнаружении и уничтожении малоразмерных маневрирующих целей условного противника из вооружения ЗРК "Тор-М2У". Расчеты ЗРК выполнили задачи по обнаружению, сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальностях до 10 км по назначенным целям.

В целом "в полевом выходе зенитных подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО принимает участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2", "Тор-М2У", "Стрела-10", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", зенитные установки ЗУ-23-2", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

ЮВО Кубань

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