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Половина казаков Юга РФ войдут в состав боевого армейского резерва страны

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Атаманы четырех казачьих обществ Юга России подписали соглашение о взаимодействии с Минобороны России в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В штабе ЮВО состоялась встреча командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова с атаманами Всевеликого войска Донского, Кубанского войскового казачьего общества, Терского казачьего войска и Черноморского казачьего войска. (...) Атаманы казачьих обществ подтвердили готовность обеспечить отбор и направить в состав БАРС (боевой армейский резервный состав - ИФ) не менее 50 процентов казаков от состоящих на воинском учете и соответствующих критериям нахождения в мобилизационном людском резерве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании представители казаков, а также администрации СКФО и ЮФО обсудили вопросы взаимодействия с Минобороны РФ. Военное ведомство представлял генерал Дворников.

Результатом встречи стало подписание атаманами четырех казачьих обществ соглашения по порядку привлечения членов обществ в качестве кандидатов в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.

Соглашение предусматривает обязательство по оказанию содействия командованию военного округа в осуществлении мероприятий комплектования членами казачьего общества, отвечающими установленным федеральными законами требованиям мобилизационного людского резерва ВС РФ, на срок действия контракта о пребывании в резерве.

С сентября 2021 года в ЮВО проводятся учебные сборы подразделений территориальной обороны БАРС. На 9 полигонах округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, подобрано 240 офицеров и сержантов – руководителей занятий.

Ростов-на-Дону Минобороны РФ

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