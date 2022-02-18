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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
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В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницы с коронавирусом попали 18 632 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 071 случай. Скончались 784 человека.

В Москве коронавирус диагностировали у 8 308 человек, накануне сообщалось о 9 705 инфицированных. За 24 часа были госпитализированы 884 человека.

В Петербурге зарегистрировали 16 398 новых случаев заражения, в Московской области - 5 161.

В течение четырех дней в РФ отмечался рост смертности. Так, в среду сообщалось о 748 умерших, во вторник - о 704, в понедельник - о 683.

Выздоровели за сутки 198 369 человек, или на 7,2% больше, чем к утру 17 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 20 тыс. 573 случая коронавирусной инфекции, 343 957 умерших и 12 млн 26 тыс. 844 выписанных.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.16 февраля. В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы.14 февраля. На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом.11 февраля. Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.
коронавирус

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