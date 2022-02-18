В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницы с коронавирусом попали 18 632 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 071 случай. Скончались 784 человека.

В Москве коронавирус диагностировали у 8 308 человек, накануне сообщалось о 9 705 инфицированных. За 24 часа были госпитализированы 884 человека.

В Петербурге зарегистрировали 16 398 новых случаев заражения, в Московской области - 5 161.

В течение четырех дней в РФ отмечался рост смертности. Так, в среду сообщалось о 748 умерших, во вторник - о 704, в понедельник - о 683.

Выздоровели за сутки 198 369 человек, или на 7,2% больше, чем к утру 17 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 20 тыс. 573 случая коронавирусной инфекции, 343 957 умерших и 12 млн 26 тыс. 844 выписанных.