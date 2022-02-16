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Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось на 15%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных пациентов с коронавирусом, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Абсолютные параметры заболеваемости по Москве еще достаточно высокие, но, тем не менее, динамика позитивная. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Мэр отметил, что за последние три дня в Москве высвободили около 1 тыс. COVID-коек, начат перевод больниц и части КТ-центров на плановую работу.

В то же время в столичных поликлиниках пока сохраняется напряженная ситуация: за прошедшую неделю зарегистрировано 655 тыс. медицинских контактов с больными ОРВИ и COVID-19. Однако объемы плановой помощи в городе удается наращивать, заявил Собянин.

"Будем смотреть, как будет развиваться ситуация, но надеемся, что на следующей неделе ситуация будет находиться уже в приемлемых рамках", - добавил мэр.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 осложнилась в Москве после новогодних праздников в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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