Семья предполагаемого убийцы москвича в КЧР заявила, что он придет с повинной

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии разыскивают 34-летнего Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве жителя Москвы, совершенном 16 февраля.

"Родственники обещали, что он придет с повинной. Однако активных действий со стороны Бостанова пока нет", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Как сообщалось, 16 февраля группа жителей Москвы на машине ехала из аэропорта Минвод в поселок Архыз. Во время остановки по дороге к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры житель Карачаево-Черкесии ранил ножом в живот одного из туристов, и тот умер по пути больницу.

В отношении жителя КЧР возбуждено дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства жителя Москвы и поручил руководителю управления СКР по КЧР Щепкину доложить о проводимых следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях.