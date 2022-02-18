Песков назвал высылку замглавы дипмиссии США из РФ ответом на провокацию

Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Высылка замглавы дипмиссии США из РФ является ответом на провокацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Высылку заместителя посла США из РФ Пескова попросили прокомментировать в ходе его общения с журналистами в пятницу. Его спросили, не считают ли в Кремле, что, в частности, подобные действия "обостряют напряженность, так же как публикации зарубежных СМИ и заявления политиков".

"Что касается высылки американского дипломата - это ответная мера. Это не может быть мерой, которая является актом провоцирующим. Это ответ на провокацию", - сказал Песков.

О высылке из РФ заместителя главы дипмиссии США Бартла Гормана стало известно накануне, 17 февраля. В МИД РФ заявили, что приняли такое решение в ответ на высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.

"Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда "сменщика", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.