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Песков назвал высылку замглавы дипмиссии США из РФ ответом на провокацию

Песков назвал высылку замглавы дипмиссии США из РФ ответом на провокацию
Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Высылка замглавы дипмиссии США из РФ является ответом на провокацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Высылку заместителя посла США из РФ Пескова попросили прокомментировать в ходе его общения с журналистами в пятницу. Его спросили, не считают ли в Кремле, что, в частности, подобные действия "обостряют напряженность, так же как публикации зарубежных СМИ и заявления политиков".

"Что касается высылки американского дипломата - это ответная мера. Это не может быть мерой, которая является актом провоцирующим. Это ответ на провокацию", - сказал Песков.

О высылке из РФ заместителя главы дипмиссии США Бартла Гормана стало известно накануне, 17 февраля. В МИД РФ заявили, что приняли такое решение в ответ на высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.

"Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда "сменщика", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хроника 15 апреля 2021 года – 18 февраля 2022 годаДипломатическое противостояние
Дмитрий Песков США

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