Путин вряд ли посмотрит игру России с Швецией из-за переговоров с Лукашенко

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается, что глава государства сможет посмотреть полуфинал олимпийского турнира по хоккею Россия-Швеция.

"Не думаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ближайшее время, как ожидается, лидеры выступят с заявлениями для прессы.

По словам Пескова, затем лидеры продолжат переговоры.

На слова журналистов о том, что Путин и Лукашенко вместе могли бы посмотреть хоккей, он заметил: "Нет, они же потом продолжат общение".